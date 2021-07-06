Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Топ-новость

Каминг-аут MELOVIN

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании позвоночника

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 10:30
Копировать ссылку
Популярная телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее с детства серьезные проблемы с позвоночником
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не так давно Регина Тодоренко показала, как выглядела в 22. Популярная телеведущая решила быть откровенной со своими подписчиками и поделилась ранее неизвестным фактом о себе. Регина рассказала в Instagram о своих проблемах со здоровьем.

Телеведущая решила быть такой откровенно после очередного приступа боли.

"Сегодня проснулась от боли в спине", – поделилась Регина.

Она уточнила, что боли в спине ее беспокоят уже очень давно.

"И с этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника", — призналась телеведущая.

Как уточнила Регина, из-за проблем с позвоночником для нее были под запретом многие любимые развлечения детей – прыжки на батутах, катание на коньках.

Но что за болезнь у нее Тодоренко решила не уточнять.

"Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети!" — написала телеведущая.

Напомним, недавно Регина Тодоренко призналась, что у нее врачи обнаружили редкое заболевание - витилиго. Телеведущая опубликовала видео визита к врачу.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

Ранее в Сети раскритиковали новый клип Регины Тодоренко.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Показать еще
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

Валерий Меладзе певец
Больше о конфликте Меладзе и Лорак
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
09
часов
49
минут
08
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять