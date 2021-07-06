Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании позвоночника

Популярная телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее с детства серьезные проблемы с позвоночником

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не так давно Регина Тодоренко показала, как выглядела в 22. Популярная телеведущая решила быть откровенной со своими подписчиками и поделилась ранее неизвестным фактом о себе. Регина рассказала в Instagram о своих проблемах со здоровьем.

Телеведущая решила быть такой откровенно после очередного приступа боли.

"Сегодня проснулась от боли в спине", – поделилась Регина.

Она уточнила, что боли в спине ее беспокоят уже очень давно.

"И с этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника", — призналась телеведущая.

Как уточнила Регина, из-за проблем с позвоночником для нее были под запретом многие любимые развлечения детей – прыжки на батутах, катание на коньках.

Но что за болезнь у нее Тодоренко решила не уточнять.

"Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети!" — написала телеведущая.

Напомним, недавно Регина Тодоренко призналась, что у нее врачи обнаружили редкое заболевание - витилиго. Телеведущая опубликовала видео визита к врачу.

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