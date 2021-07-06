Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании позвоночника

Не так давно Регина Тодоренко показала, как выглядела в 22. Популярная телеведущая решила быть откровенной со своими подписчиками и поделилась ранее неизвестным фактом о себе. Регина рассказала в Instagram о своих проблемах со здоровьем.
Телеведущая решила быть такой откровенно после очередного приступа боли.
"Сегодня проснулась от боли в спине", – поделилась Регина.
Она уточнила, что боли в спине ее беспокоят уже очень давно.
"И с этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника", — призналась телеведущая.
Как уточнила Регина, из-за проблем с позвоночником для нее были под запретом многие любимые развлечения детей – прыжки на батутах, катание на коньках.
Но что за болезнь у нее Тодоренко решила не уточнять.
"Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети!" — написала телеведущая.
Напомним, недавно Регина Тодоренко призналась, что у нее врачи обнаружили редкое заболевание - витилиго. Телеведущая опубликовала видео визита к врачу.
Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":