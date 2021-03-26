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Регина Тодоренко остригла свои длинные волосы и сняла об этом видео

Сегодня, 14:40

Ведущая срезала 30 сантиметров локонов

Телеведущая Регина Тодоренко, которая растрогала родителей до слез подарком, кардинально сменила прическу! Звезда сама состригла себе 30 сантиметров волос и сняла это на камеру.

Регина призналась, что в последний раз она кардинально меняла стрижку 23 года назад, когда ей было всего семь лет – тогда будущая звезда боролась со вшами. Сейчас Регина находится в Дубае, где и решилась на перемены.

"Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не два сантиметра, а пять", – призналась Регина.

regina todorenko (@reginatodorenko)

Ведущая пообещала поклонникам, что результат похода в парикмахерскую она покажет чуть позже.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, в Одессе у Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь.

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