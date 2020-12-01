Редкие кадры: Мадонна поделилась совместным видео с детьми и молодым бойфрендом
Певица показала, как праздновала День благодарения
День благодарения в США праздновали еще в прошлый четверг, но певица Мадонна продолжает делиться фото и видео с праздника. В Instagram певица опубликовала видео уютного праздничного семейного вечера.
На видео можно увидеть шестерых детей певицы: 24-летнюю Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летнего Чифундо и двойняшек Стеллу и Эстер, которым восемь лет. Также на празднике присутствовал 27-летний бойфренд певицы Ахламалик Уильямс.
"Прекрасные воспоминания. Благодарю", – подписала видео Мадонна.
Несколько дней назад певица поделилась фото со Дня благодарения. Большая семья Мадонны редко собирается вместе, так что такие встречи для артистки – настоящий подарок.
Ранее певец Дзидзьо опубликовал видео, на котором ему 16 лет.
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