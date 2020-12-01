Редкие кадры: Мадонна поделилась совместным видео с детьми и молодым бойфрендом

Певица показала, как праздновала День благодарения

День благодарения в США праздновали еще в прошлый четверг, но певица Мадонна продолжает делиться фото и видео с праздника. В Instagram певица опубликовала видео уютного праздничного семейного вечера.

На видео можно увидеть шестерых детей певицы: 24-летнюю Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летнего Чифундо и двойняшек Стеллу и Эстер, которым восемь лет. Также на празднике присутствовал 27-летний бойфренд певицы Ахламалик Уильямс.

"Прекрасные воспоминания. Благодарю", – подписала видео Мадонна.

Несколько дней назад певица поделилась фото со Дня благодарения. Большая семья Мадонны редко собирается вместе, так что такие встречи для артистки – настоящий подарок.

Мадонна и Ахламалик Уильямс Фото: instagram.com/madonna

Сыновья Мадонны Дэвид и Рокко Фото: instagram.com/madonna

Дочь Мадонны Чифундо Фото: instagram.com/madonna

Ранее певец Дзидзьо опубликовал видео, на котором ему 16 лет.

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