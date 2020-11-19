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Ребел Уилсон показала впечатляющий результат похудения на 20 кг: фото

Сегодня, 12:34

Актриса вновь удивила своим преображением

Актриса Ребел Уилсон, которая в этом году активно занялась спортом и своим здоровьем, показала новый результат похудения. Звезда уже сбросила 20 килограммов, но на этом останавливаться не собирается. Она не может не мотивировать!

На своей страничке в Instagram Ребел сделала публикацию и пожаловалась, что у нее был плохой день, но ее спасли тренировки и аудиокниги. На кадре актриса позирует в лосинах и коротком топе.

Скриншот: Instagram Ребел Уилсон

"День начался плохо, но я совершила очень длинную прогулку, прослушала несколько мотивационных подкастов и аудиокниг на природе, пила достаточно воды. И вы знаете, сейчас я чувствую себя уже намного лучше. У всех нас бывают тяжелые дни, но вы просто немного вздремните, а затем проснитесь и продолжайте работать", – пишет Ребел.

Ранее Ребел Уилсон в своем Instagram назвала 2020 год – "годом здоровья". Актриса расставила приоритеты в физических упражнениях и питании, и приступила к реализации своего плана. Уилсон рассказывала, что планирует похудеть до 75 килограммов до конца этого года. Что ж, молодчина, Ребел! Желаем удачи!

Недавно украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась первыми результатами похудения.

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