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"Развлекалась в его спальнях": экс-девушка сына Елизаветы II случайно опозорила королевскую семью

Сегодня, 19:27

Женщина была неосторожна во время съемок одного из телешоу

Английская певица и актриса Рути Хэншелл попала в большой скандал, связанный с британской королевской семьей. Звезда опозорила своего бывшего возлюбленного – принца Эдварда, одного из сыновей королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

Во время записи телешоу I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! Рути общалась со своим коллегой, британским певцом Шэйном Ричи. В перерыве между съемками Рути подумала, что их микрофоны были выключены и сказала мужчине: "Пока ты пел в садах Букингемского дворца, я вовсю развлекалась в его спальнях", имея в виду интимные отношения с принцем Эдвардом.

Рути Хэншелл и принц Эдвард
Рути Хэншелл и принц Эдвард
Фото: Getty Images, instagram.com/ruthiehenshallofficial

После того, как ее слова разлетелись по СМИ, Рути пришлось извиниться.

"Честно говоря, я забыла в тот момент о камерах. Эта старая добрая шутка прозвучала очень грубо. Эти слова были сказаны Шейну, и не предназначались для посторонних", – объяснила Рути.

Рути Хэншелл и принц Эдвард встречались в течение пяти лет в 90-е. Примечательно, что их роман продолжался даже тогда, когда нынешняя супруга Эдварда, графиня Уэссекская Софи, уже считалась его официальной девушкой.

Напомним, принц Уильям выступил за расследование скандального интервью с принцессой Дианой. Королевскую семью и принцессу Диану особенно активно начали обсуждать после выхода сериала "Корона". Недавно мы рассказывали о ТОП-6 фейках о королевской семье, показанных в шоу.

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