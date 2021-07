Рассел Кроу выстоял в семитысячной очереди, чтобы получить вакцину

Голливудский актер Рассел Кроу, который ранее рассказал о съемках в "Гладиаторе" и "Неистовом", поделился с поклонниками, где он провел минувшее воскресенье. Оказалось, что актер отправился получать вакцину от COVID-19, но даже несмотря на его звездный статус, все оказалось не так просто.

В Twitter Рассел Кроу запостил кадр улицы в Новом Южном Уэльсе в Австралии, на которой выстроилась огромная очередь. В этой семитысячной очереди актер простоял весь день.

"Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хорошими гражданами, чтобы получить первый компонент", – написал Кроу.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine.



Book yours via NSW health https://t.co/WcppFuTlFOpic.twitter.com/ZyON96npWu