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Рассел Кроу выстоял в семитысячной очереди, чтобы получить вакцину

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 июля, 18:40
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Звезда "Гладиатора" Рассел Кроу решил вакцинироваться, но для этого ему пришлось провести целый день в очереди с другими людьми
Рассел Кроу простоял в очереди для получения вакцины
Рассел Кроу простоял в очереди для получения вакцины / Фото: Getty Images, twitter.com/russellcrowe

Голливудский актер Рассел Кроу, который ранее рассказал о съемках в "Гладиаторе" и "Неистовом", поделился с поклонниками, где он провел минувшее воскресенье. Оказалось, что актер отправился получать вакцину от COVID-19, но даже несмотря на его звездный статус, все оказалось не так просто.

В Twitter Рассел Кроу запостил кадр улицы в Новом Южном Уэльсе в Австралии, на которой выстроилась огромная очередь. В этой семитысячной очереди актер простоял весь день.

"Как я провел воскресенье. Простоял очередь с 7000 хорошими гражданами, чтобы получить первый компонент", – написал Кроу.

В то же время название вакцины, которую ему ввели, Рассел не рассекретил.

Смотрите в сюжете о "за" и "против" вакцинации от коронавируса:

Напомним, что недавно телеведущий Сергей Притула и его супруга вакцинировались от COVID-19.

Ранее мы показали, как выглядит Рассел Кроу спустя 20 лет после "Гладиатора".

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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