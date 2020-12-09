Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

Узнайте интересные подробности из жизни претендентов на руку и сердце Ксении Мишиной

В проекте "Холостячка", где звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина ищет любовь, осталось всего три участника: Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko, instagram.com/ellert_a, instagram.com/rybak_sydney

В Сети поклонники проекта уже предположили, что в финале победит Александр, а Андрей и вовсе встречается с девушкой, с которой у него возникла симпатия до участия в "Холостячке". Что бы кто ни говорил, но имя победителя пока никто из зрителей не знает.

В нашем материале предлагаем узнать, как живут и чем занимаются Александр, Андрей и Алексей.

Александр Эллерт

Александр – ведущий мероприятий и автор в студии "Квартал 95". 18 ноября ему исполнилось 34 года. Эллерт родом из города Харцызск, Донецкой области. Сейчас проживает в Киеве.

Фото: instagram.com/ellert_a

Со своей первой супругой Александр познакомился в студенческие годы. Спустя два года Эллерт расстался с ней по причине разных взглядов на жизнь. В браке родилась дочь Элина, сейчас ей 12 лет. Александр нередко проводит время с ребенком.

Фото: instagram.com/ellert_a

Спустя семь лет он женился во второй раз, но и со второй девушкой Александр расстался – пара дружила до свадьбы, и после развода тоже осталась друзьями.

В шоу Эллерт часто шутил, что первый раз женился в 2007 году (дата свадьбы 07.07.07), второй раз – через семь лет в 2014, поэтому парень уверен, что в 2021 году ему точно не стоит вести свою возлюбленную под венец.

Недавно мы писали, что Александр рассказал о своем доходе. По словам Эллерта, он зарабатывает по 1500 долларов за одно мероприятие, которых ранее было не меньше пяти в месяц. Еще один источник дохода – авторство в "Квартале 95".

Именно Александру пророчат победу в шоу, так как Ксения к нем явно неравнодушна. Что ж, поживем – увидим.

Андрей Рыбак

Следующий участник – друг Эллерта, еще один любимчик Ксении, Андрей Рыбак. Андрей работает на одной из известных украинских радиостанций, а также – ведущим мероприятий. Телезрители могли видеть Рыбака на ТВ – в "Лиге смеха" и других юмористических проектах.

Андрею 29 лет, он родом из Житомира.

Фото: instagram.com/rybak_sydney

На проект попал по стечению очень интересных обстоятельств: увидев, что его друг будет участвовать в "Холостячке", Андрей записал шуточное видео, где сообщил, что "нет смысла снимать шоу, так как победитель уже известен – это он".

Женат не был, детей нет. Несколько раз состоял в серьезных отношениях. После одного из расставаний, по словам Андрея, он "разочаровался в девушках", так как узнал, что бывшая возлюбленная ему изменяла.

Никто не ожидал, что Рыбак и Эллерт окажутся в полуфинале реалити. В первых выпусках они постоянно подшучивали над другими участниками и вели себя вызывающе. Но, похоже, Ксении парни очень понравилось.

Фото: instagram.com/rybak_sydney

Но был момент, который все же смутил Мишину. В седьмом выпуске Андрей признался ей, что до проекта пообещал девушке по имени Алина "не влюбляться в Ксению и покинуть шоу до финала". Он не воспринимал проект всерьез и думал, что покинет его, не дойдя до финала, и начнет отношения с Алиной. Свое обещание Рыбак не сдержал, признавшись в чувствах Ксюше.

Внимательные пользователи Сети нашли Алину в Instagram и предоставили доказательства, что девушка якобы встречается с Рыбаком. Это может быть правдой, ведь съемки проекта проходили еще летом, и пара вполне могла сойтись после финала.

Алексей Тригубенко

Один из самых милых и добрых участников по версии телезрителей – Алексей Тригубенко.

Алексею 32 года, он владеет компанией, которая сдает автомобили для водителей такси в аренду.

Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Со своей бывшей возлюбленной Алексей жил целых семь лет. Пара рассталась из-за того, что ранее все свои ресурсы Тригубенко вкладывал в создание собственного бизнеса, но экс-возлюбленная не поддерживала его в этом. Девушка также не хотела семью, в то время как Алексей всегда об этом мечтал.

Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Вот, что мужчина пишет о Ксении: "Когда я в первые увидел Ксюшу на первой вечеринке, не мог поверить, что все это происходит со мной и все по-настоящему. Ее красота ослепила меня, я утонул в ее глазах и вслушивался в ее нежный голос. Тогда, мне показалось, что все вокруг будто остановилось. В тот момент я не видел и не слышал ничего, кроме нее".

Напомним, Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки".

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