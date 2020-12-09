Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

Сегодня, 17:38

Узнайте интересные подробности из жизни претендентов на руку и сердце Ксении Мишиной

В проекте "Холостячка", где звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина ищет любовь, осталось всего три участника: Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко
Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko, instagram.com/ellert_a, instagram.com/rybak_sydney

В Сети поклонники проекта уже предположили, что в финале победит Александр, а Андрей и вовсе встречается с девушкой, с которой у него возникла симпатия до участия в "Холостячке". Что бы кто ни говорил, но имя победителя пока никто из зрителей не знает.

В нашем материале предлагаем узнать, как живут и чем занимаются Александр, Андрей и Алексей.

Александр Эллерт

Александр – ведущий мероприятий и автор в студии "Квартал 95". 18 ноября ему исполнилось 34 года. Эллерт родом из города Харцызск, Донецкой области. Сейчас проживает в Киеве.

Фото: instagram.com/ellert_a

Со своей первой супругой Александр познакомился в студенческие годы. Спустя два года Эллерт расстался с ней по причине разных взглядов на жизнь. В браке родилась дочь Элина, сейчас ей 12 лет. Александр нередко проводит время с ребенком.

Фото: instagram.com/ellert_a

Спустя семь лет он женился во второй раз, но и со второй девушкой Александр расстался – пара дружила до свадьбы, и после развода тоже осталась друзьями.

В шоу Эллерт часто шутил, что первый раз женился в 2007 году (дата свадьбы 07.07.07), второй раз – через семь лет в 2014, поэтому парень уверен, что в 2021 году ему точно не стоит вести свою возлюбленную под венец.

Недавно мы писали, что Александр рассказал о своем доходе. По словам Эллерта, он зарабатывает по 1500 долларов за одно мероприятие, которых ранее было не меньше пяти в месяц. Еще один источник дохода – авторство в "Квартале 95".

Именно Александру пророчат победу в шоу, так как Ксения к нем явно неравнодушна. Что ж, поживем – увидим.

Андрей Рыбак

Следующий участник – друг Эллерта, еще один любимчик Ксении, Андрей Рыбак. Андрей работает на одной из известных украинских радиостанций, а также – ведущим мероприятий. Телезрители могли видеть Рыбака на ТВ – в "Лиге смеха" и других юмористических проектах.

Андрею 29 лет, он родом из Житомира.

Фото: instagram.com/rybak_sydney

На проект попал по стечению очень интересных обстоятельств: увидев, что его друг будет участвовать в "Холостячке", Андрей записал шуточное видео, где сообщил, что "нет смысла снимать шоу, так как победитель уже известен – это он".

Женат не был, детей нет. Несколько раз состоял в серьезных отношениях. После одного из расставаний, по словам Андрея, он "разочаровался в девушках", так как узнал, что бывшая возлюбленная ему изменяла.

Никто не ожидал, что Рыбак и Эллерт окажутся в полуфинале реалити. В первых выпусках они постоянно подшучивали над другими участниками и вели себя вызывающе. Но, похоже, Ксении парни очень понравилось.

Фото: instagram.com/rybak_sydney

Но был момент, который все же смутил Мишину. В седьмом выпуске Андрей признался ей, что до проекта пообещал девушке по имени Алина "не влюбляться в Ксению и покинуть шоу до финала". Он не воспринимал проект всерьез и думал, что покинет его, не дойдя до финала, и начнет отношения с Алиной. Свое обещание Рыбак не сдержал, признавшись в чувствах Ксюше.

Внимательные пользователи Сети нашли Алину в Instagram и предоставили доказательства, что девушка якобы встречается с Рыбаком. Это может быть правдой, ведь съемки проекта проходили еще летом, и пара вполне могла сойтись после финала.

Алексей Тригубенко

Один из самых милых и добрых участников по версии телезрителей – Алексей Тригубенко.

Алексею 32 года, он владеет компанией, которая сдает автомобили для водителей такси в аренду.

Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Со своей бывшей возлюбленной Алексей жил целых семь лет. Пара рассталась из-за того, что ранее все свои ресурсы Тригубенко вкладывал в создание собственного бизнеса, но экс-возлюбленная не поддерживала его в этом. Девушка также не хотела семью, в то время как Алексей всегда об этом мечтал.

Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Вот, что мужчина пишет о Ксении: "Когда я в первые увидел Ксюшу на первой вечеринке, не мог поверить, что все это происходит со мной и все по-настоящему. Ее красота ослепила меня, я утонул в ее глазах и вслушивался в ее нежный голос. Тогда, мне показалось, что все вокруг будто остановилось. В тот момент я не видел и не слышал ничего, кроме нее".

Напомним, Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Евгений Ковтуненко о вылете из «Холостячки»: «Все бесполезно, если нет внутренней химии» Неожиданные откровения и новый поцелуй: как прошел седьмой выпуск "Холостячки" «Холостячка» Ксения Мишина о Саше Эллерте: «Когда были вместе, забывала обо всем»
Ксения Мишина Холостячка Холостячка 2020
Реклама

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
Красотка, которой Балотелли отдал свое сердце спустя всего месяц
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому
Каменских показала, в каком наряде ходит перед мужем по дому

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Сегодня, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Новости партнеров

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Паштет із сардин з маслом: рецепт від Євгена Клопотенка
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка
3 варианта быстрых, но полезных завтраков для ребенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять