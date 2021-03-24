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QAnon: Америкой правит тайное общество сатанистов-педофилов

Сегодня, 15:15

Вышла новая документалка "Q: Да грянет буря!"

Состоялась премьера нашумевшего документального сериала "Q: Да грянет буря!" от лауреата премий "Оскар", BAFTA и "Эмми" Адама Маккея.

В реальном времени сюжет раскрывает одну из самых диких теорий заговора, а также деятельность одноименного движения QAnon, получивших широкую известность после штурма Капитолия. Создатели проекта расскажут об эволюции теории, участии движения в информационных войнах, его влиянии на политическую обстановку и манипулировании мышлением общества. В общем, если вы тоже любитель раскрывать различные теории заговора и анализировать происходящее в социуме, смотрите сериал прямо дома на OLL.TV.

"Q: Да грянет буря!"
"Q: Да грянет буря!"
Фото: Скриншот из YouTube

Интересные факты:

  • QAnon. Последователи этого движения уверены, что Америкой (да и миром) правит тайное общество сатанистовпедофилов, куда входят лидеры Демократической партии, а также бизнесмены и знаменитости.
  • QAnon имела поддержку среди американских консерваторов во время президентства Дональда Трампа, а в 2020 году в Конгресс даже были избраны два политика, публично поддерживающих ее сторонников;
  • Некто Q (автор поста о предстоящей буре на анонимном форуме 4chan) утверждал, что он является сотрудником администрации Трампа с уровнем доступа Q (отсюда и ник). Он же разместил сделанные с высоты фотографии островов, мимо которых пролетал в тот день президент. Интернетсообщество прошло к выводу, что их сделали именно с борта президентского лайнера.
Смотрите на olltv
Смотреть

    Перед тем, как вы приступите к просмотру сериала, предлагаем глянуть новый выпуск дерзкого социального YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь". В этот раз колоритный пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.

    Ранее мы рассказали о новом фильме легендарного Клинта Иствуда, который продолжает сниматься в свои 90 лет.

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