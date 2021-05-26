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Притула о сыне от первого брака и второй супруге: Сам звонил Кате в роддом и спрашивал, чем помочь

Сегодня, 16:52

По словам ведущего, его сын Дмитрий с возрастом становится очень внимательным и заботливым

Сергей Притула с супругой и детьми
Сергей Притула с супругой и детьми
Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула, который в третий раз стал отцом, рассказал, как его старшие дети отреагировали на появление в семье еще одного ребенка.

"У каждого были свои ожидания. Конечно, сначала Дима очень хотел братика. У Соломийки четкого приоритета не было, она просто заявила, что ей нужно еще три брата и три сестренки. И делайте, родители, что хотите (смеется). Но, конечно же, рождение Стефании стало для них большим событием. Дима уже достаточно взрослый мальчик. Он, возможно, не так эмоционально и бурно реагировал на это, как Соломия, но мне очень нравится, что с возрастом сын становится очень внимательным, заботливым. Сам звонит Кате (вторая супруга Сергея Притулы. – Ред.), выспрашивает, чем можно помочь, когда ее выписывают, как там наша маленькая девочка. Это очень круто!" – поделился Притула.

Сергей Притула с супругой и детьми
Сергей Притула с супругой и детьми
Фото: instagram.com/siriy_ua

По словам ведущего, его дочь Соломия сразу же поделилась радостной новостью о прибавлении в семье, как только пришла в садик.

"А что касается Соломии, то я понял, что с ней никогда нельзя ходить в разведку. Я отвез Катю в роддом, а Соломийку надо было отвести в детский сад. Сказал ей, что ты едешь в садик, а я – к маме, потому что сегодня у тебя появится сестренка. И вот как только она переступила порог сада, закричала: "А у нас сегодня ребенок родится". Было весело", – поделился ведущий шоу "Где логика?", которое показывает Новый канал.

Сергей также отметил, что не собирается останавливаться на трех детях и очень хочет снова стать отцом.

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