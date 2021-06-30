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Принцы Уильям и Гарри хотят помириться после ссоры на похоронах дедушки

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 июня, 09:35
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1 июля принцы Гарри и Уильям встретятся на церемонии в честь открытия памятника их погибшей матери принцессы Дианы
Принцы Гарри и Уильям могут помириться
Принцы Гарри и Уильям могут помириться / Фото: Getty Images

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри внук Елизаветы II впервые вернулся в Британию в апреле – это были похороны его дедушки принца Филиппа. Первая встреча братьев не обошлась без ссоры. Королевские эксперты рассказали, принцы Гарри и Уильям не очень доброжелательно настроены по отношению друг к другу. Сейчас герцог Сассекский вновь приехал в Лондон – на открытие памятника принцессе Диане. Поговаривают, что у братьев запланирована частная встреча, на которой они планируют обсудить ссору. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, встреча состоится после открытия памятника принцессе Дианы 1 июля.

"Уильям и Гарри хотят уладить свои разногласия", – пишет издание с ссылкой на инсайдера.

Принц Уильям и принц Гарри встретятся после церемонии открытия памятника принцессе Диане
Принц Уильям и принц Гарри встретятся после церемонии открытия памятника принцессе Диане / Фото: Getty Images

Многие королевские эксперты считают, что это мероприятие может стать шансом к примирению братьев. Однако, по мнению биографа Хього Виккереса, Меган Маркл может устроить принцу Гарри, если он решит помириться с принцем Уильямом после торжества.

Напомним, ранее появилась информация, что Елизавета II не приедет на открытие памятника в честь принцессы Дианы. Ее Величество также не сможет встретиться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон.

Отсутствовать на церемонии открытия памятника будет и принц Чарльз. По словам инсайдера, принц не хочет вновь переживать эти нелегкие моменты.

"Ему это ужасно трудно. Эти моменты могут воскресить старые раны и вернуть ему воспоминания – как счастливые, так и грустные, а также чувство раскаяния. После смерти Дианы он решил, что лучше оставить все эти воспоминания при себе", – рассказал друг принца Чарльза.

Ранее мы рассказывали, что известно о церемонии открытия памятника принцессе Диане.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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