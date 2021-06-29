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Принцессу Диану разозлило письмо Елизаветы II после скандального интервью: Это возмутительно!

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
29 июня, 16:44
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После скандального интервью Елизавета II написала письмо принцессе Диане, в котором говорилось, что ей лучше развестись с принцем Чарльзом
Елизавета II в письме написала, что принцессе Диане и принцу Чарльзу лучше развестись
Елизавета II в письме написала, что принцессе Диане и принцу Чарльзу лучше развестись / Фото: Getty Images

Сенсационное интервью Дианы Спенсер, которое она дала в 1995 году, до сих пор продолжают обсуждать. Именно тогда жена принца Чарльза призналась, как несчастлива во дворце и впервые раскрыла правду об измене мужа. Как рассказал дворецкий мамы Пол Баррел принцев Гарри и Уильяма изданию The Mirror, таким откровениями принцесса Диана пыталась спасти свой брак, но все пошло не по плану.

После скандальных откровений Елизавета II написала письмо Диане.

"Я посоветовалась с архиепископом Кентерберийским, премьер-министром и, конечно, с Чарльзом. И мы решили, что лучший выход для вас — это развод", – было сказано в письме.

1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы
1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Как отметил дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел, это письмо разозлило ее. Ведь мама принцев Уильяма и Гарри хотела, чтобы Елизавета II избавилась от любовницы принца Чарльза. А в итоге королева лишила саму принцессу Диану семьи.

"Диана злилась и кричала: "Это возмутительно! Они решают, когда мне разводиться!" Она чувствовала себя бессильной", – поделился воспоминаниями дворецкий.

Ранее Пол Баррел рассказал, что принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".

Принц Филипп, его сын принц Чарльз и принцесса Диана
Принц Филипп, его сын принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Филипп подписывал письма к Диане коротким "Па" и поначалу сочувствовал ее тяжелому положению.

"Нам никогда не приходило в голову, что он может захотеть бросить тебя ради нее. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы", – написал герцог Эдинбургский в одном из писем Диане после того, как стало известно об измене Чарльза.

Напомним, 28 августа 1996 года Чарльз и Диана официально оформили развод. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В 2000 году принц официально представил свою избранницу – ту самую Камиллу Паркер-Боулз, а через пять лет, 9 апреля 2005 года, они поженились.

1 июля состоится открытие памятника принцессе Диане – подробнее смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Диане.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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