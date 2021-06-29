Принцессу Диану разозлило письмо Елизаветы II после скандального интервью: Это возмутительно!

После скандального интервью Елизавета II написала письмо принцессе Диане, в котором говорилось, что ей лучше развестись с принцем Чарльзом

Елизавета II в письме написала, что принцессе Диане и принцу Чарльзу лучше развестись / Фото: Getty Images

Сенсационное интервью Дианы Спенсер, которое она дала в 1995 году, до сих пор продолжают обсуждать. Именно тогда жена принца Чарльза призналась, как несчастлива во дворце и впервые раскрыла правду об измене мужа. Как рассказал дворецкий мамы Пол Баррел принцев Гарри и Уильяма изданию The Mirror, таким откровениями принцесса Диана пыталась спасти свой брак, но все пошло не по плану.

После скандальных откровений Елизавета II написала письмо Диане.

"Я посоветовалась с архиепископом Кентерберийским, премьер-министром и, конечно, с Чарльзом. И мы решили, что лучший выход для вас — это развод", – было сказано в письме.

1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Как отметил дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел, это письмо разозлило ее. Ведь мама принцев Уильяма и Гарри хотела, чтобы Елизавета II избавилась от любовницы принца Чарльза. А в итоге королева лишила саму принцессу Диану семьи.

"Диана злилась и кричала: "Это возмутительно! Они решают, когда мне разводиться!" Она чувствовала себя бессильной", – поделился воспоминаниями дворецкий.

Ранее Пол Баррел рассказал, что принц Филипп "больше пытался спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".

Принц Филипп, его сын принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Филипп подписывал письма к Диане коротким "Па" и поначалу сочувствовал ее тяжелому положению.

"Нам никогда не приходило в голову, что он может захотеть бросить тебя ради нее. Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы", – написал герцог Эдинбургский в одном из писем Диане после того, как стало известно об измене Чарльза.

Напомним, 28 августа 1996 года Чарльз и Диана официально оформили развод. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В 2000 году принц официально представил свою избранницу – ту самую Камиллу Паркер-Боулз, а через пять лет, 9 апреля 2005 года, они поженились.

1 июля состоится открытие памятника принцессе Диане – подробнее смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Диане.