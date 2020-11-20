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Принц Уильям выступил за расследование скандального интервью с принцессой Дианой

Сегодня, 10:04

Телеканал BBC начал расследование в отношении журналиста Мартина Башира, общавшегося с Дианой Спенсер

В далеком 1995 году на телеканале BBC Panorama вышло интервью с журналистом Мартином Баширом и принцессой Дианой. В нем леди Ди рассказала о проблемах в отношениях с принцем Чарльзом, своей депрессии и о других скандальных подробностях. Совсем недавно появилась информация, что это интервью Башир взял обманным путем. Канал ВВС ведет расследование, пишет Reuters.

Интервью Башира и Дианы вызвало в свое время огромный резонанс. Кто-то считает, что именно оно стало главной причиной развода принца Чарльза и принцессы Дианы. Несколько источников накануне заявили, что интервью Диана давала интервью под давлением, а некоторые ее слова вырваны из контекста.

Смотрите отрывок из интервью принцессы Дианы Мартину Баширу:

Брат Дианы Спенсер обвинил BBC в обмане его сестры и требует расследования того, как Мартин Башир получил согласие леди Ди на интервью. Чарльз Спенсер утверждает, что Мартин Башир подделал бумаги, в которых идет речь о том, что королевские работники платили за "слив" информации о принцессе Диане в прессу.

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Принц Уильям также прокомментировал этот скандал, пишет People. Он выступил с официальным заявлением, в котором сказал следующее:

"Независимое расследование – это шаг в правильном направлении. Оно должно помочь установить истину, что стоит за действиями, которые привели к интервью в Panorama, и последующим решением, принятым сотрудниками BBC в то время".

Королевскую семью и принцессу Диану особенно активно начали обсуждать после выхода сериала "Корона". Недавно мы рассказывали о ТОП-6 фейках о королевской семье, показанных в шоу.

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