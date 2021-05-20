Принц Уильям вакцинировался от COVID-19 и показал фото из медцентра

Герцог Кембриджский получил первую дозу вакцины. Сейчас в Великобритании начали прививаться люди от 35 лет и моложе

Принц Уильям вакцинировался от COVID-19 Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Королева Великобритании Елизавета II и ее ныне покойный супруг, принц Филипп, вакцинировались от COVID-19 в январе этого года. Теперь очередь дошла и до внуков – принц Уильям получил первую дозу вакцины, о чем сегодня сообщил в Instagram.

"Во вторник я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины – спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать", – написал герцог Кембриджский.

Скриншот: Instagram

Многие подписчики поддержали принца, но были и те, кто поинтересовался – почему герцог Кембриджский решил вакцинироваться и болел ли он уже COVID-19. Пока Уильям не комментирует этот момент.

Среди комментариев были сообщения от поклонников, которые ничего не написали о вакцине, зато отметили отличную физическую форму принца Уильяма.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой YouTube-канал.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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