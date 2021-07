Принц Уильям похвалил игру украинской сборной в матче против Англии

3 июля состоялся матч "Евро-2020" Украина – Англия. Мы уже писали, как после поражения нашу сборную поддерживают звезды шоу-бизнеса. А вот подоспел комментарий от британского принца Уильяма.

Напомним, что матч завершился со счетом 0:4 в пользу сборной Англии. Принц Уильям порадовался за свою команду и отметил хорошую игру украинцев.

"Еще одна первоклассная командная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте герцога Кембриджского.

Another top team performance and clean sheet from @England tonight. #ThreeLions. Well played to Ukraine. Cant wait for Wednesdays semi final! Onwards W