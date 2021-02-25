Принц Уильям и Кейт Миддлтон возмущены поступком Меган Маркл и принца Гарри: "Это за гранью допустимого"

Герцоги Кембриджские отреагировали на предстоящее интервью

Интервью Меган Маркл и принца Гарри еще не вышло, но королевская семья уже успела отреагировать.

Как сообщил инсайдер изданию US Weekly , что принц Уильям и Кейт Миддлтон не в восторге от решения герцогов Сассекских рассказать об уходе из королевской семьи и планах на будущее в эфире американского ТВ.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

"Для них это за гранью допустимого. Особенно сейчас, в тот момент, когда принц Филипп находится в больнице. Они просто потрясены", – рассказал инсайдер.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что принц Уильям опасается, что его брат может повторить ошибку мамы. Речь идет об интервью принцессы Дианы в 1995 году, в котором она прокомментировала расставание с принцем Чарльзом и произнесла свою знаменитую фразу: "В этом браке нас всегда было трое", намекая на отношения наследника британского престола с Камиллой.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II выступит с обращением в день интервью Меган Маркл и принца Гарри

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