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Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София умилили семейным предрождественским фото

Сегодня, 17:45

Королевская семья скоро пополнится третьим ребенком

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София, которые ждут третьего ребенка, поздравили всех с праздничным воскресеньем, 13 декабря и поделились трогательным семейным снимком.

По случаю третьего воскресенья Адвента – традиционному предрождественскому празднику, а также Дню святой Люсии наследник шведского престола принц Карл Филипп провел время с семьей. Вместе с принцессой Софией и их сыновьями Александром и Габриэлем они позировали на фоне традиционного рождественского декора и елки. Фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Принц Карл Филипп, принцесса София с сыновьями Александром и Габриэлем
Принц Карл Филипп, принцесса София с сыновьями Александром и Габриэлем
Фото: instagram.com/prinsparet/

Также принц Карл Филипп и принцесса София не упустили возможности поблагодарить подписчиков за поздравления с пополнением семьи.

"Мы также хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за все приятные поздравления нашей растущей семье", – сообщили в публикации.

Также семья снялась в коротком видео, в котором принц Карл Филипп с детьми зажег свечи.

A post shared by Kungahuset (@kungahuset)

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