Принц Гарри узнал о смерти принца Филиппа не от королевской семьи

У герцога Сассекского всегда были теплые отношения с дедушкой – они часто проводили время вместе за охотой и рыбалкой. О смерти родственника принцу Гарри сообщила полиция

Принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри впервые после переезда в США встретился со своей семьей на похоронах принца Филиппа, который умер в апреле этого года. В СМИ появлялась информация, что герцога Сассекского королевская семья встретила холодно. Теперь же стало известно, что о смерти дедушки Гарри узнал не от близких.

Как пишет TMZ, сотрудники полиции сообщили внуку Елизаветы II, что принц Филипп умер.

Уточняется, что посольство Британии хотела сообщить герцогу Сассекскому о кончине его дедушки по телефону. Но несмотря на неоднократные попытки дозвониться, ответа не последовало. Тогда было принято решение известить его лично. Это сделали сотрудники полиции.

Принц Гарри и принц Филипп Фото: Getty Images

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Меган Маркл не приехала на похороны принца Филиппа потому что хотела избежать повышенного внимания к себе.

Ранее мы рассказывали, что принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже 425 тысяч долларов.

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