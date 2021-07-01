Принц Гарри рассказал о поведении своих детей: Лилибет спокойна, а Арчи носится, как сумасшедший

Герцог Сассекский поделился подробностями своих будней в качеств отца. В начале июня он стал папой во второй раз – у них с Меган Маркл родилась дочь Лилибет

Принц Гарри / Фото: AFP

Принц Гарри, который уже сегодня вместе с братом откроет статую в честь их матери, принцессы Дианы, посетил церемонию вручения премии WellChild Awards в Британии.

WellChild — благотворительная организация, занимающаяся помощью тяжелобольным детям и молодежи в Великобритании. На мероприятие заглянул и певец Эд Ширан, с которым Гарри успел мило пообщаться, сообщает Hello.

Эд стал отцом 10 месяцев назад, поэтому и поинтересовался у Гарри, каково это – быть отцом двоих детей.

Двое – это определенно подобно жонглированию, – ответил герцог Сассекский.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Позже, разговаривая с другим гостем, Гарри поделился некоторыми подробностями о дочери Лилибет, которая появилась на свет 4 июня, и о старшем сыне Арчи:

Нам пока что везет, она очень спокойная и, кажется, счастлива просто сидеть рядом, пока Арчи бегает как сумасшедший, – с улыбкой отметил Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в мае 2019 года – у пары родился сын Арчи Харрсион. Через два года у супругов появилась дочь Лилибет, которую назвали в честь Елизаветы II, ведь Лилибет – это ласковое прозвище Ее Величества, которым ее называл ее супруг и другие родственники.

Пока что Гарри и Меган не показывают малышку миру. Зато в Сети можно найти множество детских фото герцогини Сассекской. Один из таких снимков недавно возмутил пользователей Instagram.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете: