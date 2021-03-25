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Принц Гарри после скандала с семьей заговорил о "мужестве и самосознании"

Сегодня, 19:42

Герцог Сассекский вступил в должность руководителя стартапа

Как мы уже сообщали, после переезда в США, ссоры с семьей и скандального интервью принц Гарри нашел две работы. Одна из них – в BetterUp, компании по карьерному коучингу и психическому здоровью.

Как новый руководитель BetterUp, принц Гарри будет работать над тем, чтобы оживить разговоры о психическом здоровье. Он считает, что абсолютно все могут найти в себе внутреннюю силу, развить стойкость и уверенность. Об этом принц написал в своей первой мотивационной речи в Instagram компании.

"Самооптимизация – это не о том, чтобы исправить что-то сломанное. Это о том, чтобы стать лучшей версией себя, независимо от того, что жизнь подкидывает нам – кем-то, кто готов к следующему вызову и может встречать неудачи с мужеством, уверенностью и самосознанием", – написал принц Гарри.

Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020
Герцог Сассекский на открытии сборной Великобритании на Invictus Games The Hague 2020
Фото: Getty Images

Вторая работа принца Гарри – в Институте Аспена, который занимается борьбой с дезинформацией.

Ранее стало известно, когда на самом деле состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

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