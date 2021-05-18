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Принц Гарри и Опра Уинфри выпускают свой сериал. О чем проект и что там делает Меган Маркл

Сегодня, 18:20

Интервью Опры с герцогами Сассекскими заложило основу их дальнейшего сотрудничества. Теперь принц Гарри и американская ведущая подготовили общий проект – сериал

Опра Уинфри и принц Гарри в сериале «Я, которого вы не видите»
Опра Уинфри и принц Гарри в сериале «Я, которого вы не видите»
Фото: Скриншот из YouTube

Новый сериал "Я, которого вы не видите" (The Me You Can’t See), созданный телеведущей с мировым именем Опрой Уинфри и внуком Елизаветы II принцем Гарри, обзавелся первым трейлером. В сериале появятся мировые знаменитости, а главной темой станут проблемы психоэмоционального здоровья. До премьеры осталось три дня, так что самое время узнать, чем этот проект привлек к себе такое внимание.

О чем сериал

Люди различных профессий и национальностей, включая знаменитостей, будут делиться своими очень личными и непростыми историями о психологических проблемах, с которым им пришлось столкнуться. Принц Гарри и Опра Уинфри выслушают их рассказы, донося главный посыл – проблемы ментального здоровья действительно важны и оказывают огромное влияние на наши жизни.

Кто из звезд снялся в проекте

В сериале зрители услышат ранее не рассказанные истории певицы Леди Гаги и актрисы Гленн Клоуз. Каждая из них на своем опыте знает каково это, столкнуться с психическими проблемами.

Леди Гага в сериале Опры и Гарри
Леди Гага в сериале Опры и Гарри
Фото: apple-tv-plus-press.apple.com

В кадрах из сериала можно увидеть, как обе звезды фактически плачут в кадре.

Гленн Клоуз в сериале принца Гарри и Опры Уинфри
Гленн Клоуз в сериале принца Гарри и Опры Уинфри
Фото: apple-tv-plus-press.apple.com

Новые откровения принца Гарри

После скандального интервью Меган и Гарри всем любопытно узнать продолжение их личной истории и драмы. И принц Гарри будет откровенен со зрителями: супруг Меган Маркл расскажет, как справлялся с трагичной гибелью своей матери, принцессы Дианы.

Также в трейлере появляется Меган Маркл в футболке с очень символичной надписью Raising the Future ("Взращивая будущее"). Как всем уже известно, во время жизни в королевской семье Меган посещали мысли о причинении себе вреда. Но услышим ли мы новые признания с ее стороны – пока неизвестно.

Премьера сериала состоится 21 мая на стриминг платформе Apple TV+.

Смотрите трейлер сериала Опры и Гарри "Тот я, которого ты не видишь":

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