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Принц Филипп в Виндзоре: впервые опубликован очень редкий портрет супруга Елизаветы II

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
25 июня, 17:08
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Картина была написана в 2017 году. На полотне герцог Эдинбургский изображен в Большом коридоре Виндзорского замка. Этот портрет имеет особое историческое значение
Показан ранее не опубликованный портрет принца Филиппа
Показан ранее не опубликованный портрет принца Филиппа / Фото: Getty Images, instagram.com/royalcollectiontrust

В память о принце Филиппе, который ушел из жизни в возрасте 99 лет в апреле этого года, открылась выставка в Виндзорском замке, сообщает People.

Впервые в одном из залов замка был вывешен портрет, который имеет особую историю. Картина была написана художником Ральфом Хеймансом в 2017 году – в год, когда принц Филипп ушел на пенсию и перестал посещать общественные мероприятия.

Принц Филипп
Принц Филипп / Фото: People

Картина является одним из последних официальных портретов герцога Эдинбургского. На полотне принц Филипп позирует в Большом коридоре Виндзорского замка. В конце коридора находится Гобеленовая комната, где родились мать принца Филиппа, принцесса Алиса, и бабушка по материнской линии, принцесса Виктория.

К сожалению, из-за пандемии отправиться в Британию и посетить Виндзор пока что нет возможности. Лучше исследовать родную страну. Ранее мы делали подборку ТОП-5 крутых мест рядом с Киевом.

Ранее мы сообщали, что Елизавете II подарили особый презент к 100-летию принца Филиппа. Ее Величеству подарили розу, созданную специально к столетию герцога Эдинбургского. Цветок был посажен в саду Виндзорского замка. К слову, принц Филипп принимал участие в редизайне сада.

Стоит отметить, что принц Филипп оставил немалое наследство. Он был супругом королевы Великобритании в течение 73 лет, успев обзавестись довольно большим состоянием. Ранее мы рассказали, кто из его потомков получит финансовое наследство и титул герцога Эдинбургского.

Смотрите видео об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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