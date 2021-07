Принц Джордж стал звездой Евро-2020: весь спектр эмоций маленького монарха на матче Англии и Италии

Члены британской королевской семьи посетили финал Евро-2020, который состоялся вчера, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Родные стены не помогли футболистам сборной Англии одержать победу над Италией. Результат матча огорчил всех фанатов, среди которых был и почти восьмилетний принц Джордж – сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Игра была насыщенной, а эмоции маленького Джорджа, кажется, передали настроение и атмосферу, царящую на стадионе. Искренняя радость забитому голу в ворота Италии и не менее искренняя печаль в глазах Джорджа попали на фото и видео. После этого маленький принц стал звездой Twitter!

В начале матча Джордж много улыбался, стоя на трибуне с родителями.

На второй минуте матча Англия забила самый быстрый гол за всю историю финалов чемпионата Европы по футболу. Эмоции принца Джорджа:

