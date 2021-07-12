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Принц Джордж стал звездой Евро-2020: весь спектр эмоций маленького монарха на матче Англии и Италии

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
12 июля, 16:11
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Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон активно болел за сборную – малыша переполняли эмоции. Его расстроенный вид после проигрыша Англии стал мемом, фото мальчика разлетелись по Сети
Эмоции принца Джорджа на Евро-2020
Эмоции принца Джорджа на Евро-2020 / Фото: Getty Images, Twitter

Члены британской королевской семьи посетили финал Евро-2020, который состоялся вчера, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Родные стены не помогли футболистам сборной Англии одержать победу над Италией. Результат матча огорчил всех фанатов, среди которых был и почти восьмилетний принц Джордж – сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Игра была насыщенной, а эмоции маленького Джорджа, кажется, передали настроение и атмосферу, царящую на стадионе. Искренняя радость забитому голу в ворота Италии и не менее искренняя печаль в глазах Джорджа попали на фото и видео. После этого маленький принц стал звездой Twitter!

В начале матча Джордж много улыбался, стоя на трибуне с родителями.

Принц Джордж со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, на Евро-2020
Принц Джордж со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, на Евро-2020 / Фото: Getty Images

На второй минуте матча Англия забила самый быстрый гол за всю историю финалов чемпионата Европы по футболу. Эмоции принца Джорджа:

Принц Джордж радуется голу Англии
Принц Джордж радуется голу Англии / Фото: Twitter

Малыш сильно обрадовался, как и его родители. Фото крепких объятий Джорджа с Кейт умилило пользователей Twitter.

Принц Джордж обнимает Кейт Миддлтон
Принц Джордж обнимает Кейт Миддлтон / Фото: Twitter

Финал матча разбил сердце всем фанатам сборной Англии, а грустное выражение лица принца Джорджа разбило сердце многим пользователям Сети.

Принц Джордж сильно расстроился проигрышу сборной Англии на Евро-2020
Принц Джордж сильно расстроился проигрышу сборной Англии на Евро-2020 / Фото: Twitter

Многие отметили, что лицо Джорджа передает все эмоции английских болельщиков после матча:

Принц Джордж на матче Англии и Италии на Евро-2020
Принц Джордж на матче Англии и Италии на Евро-2020 / Фото: Twitter

К слову, прабабушка принца Джорджа, королева Великобритании Елизавета II вместо финала Евро-2020 пошла на матч, который был важен для ее покойного супруга.

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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