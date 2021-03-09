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Принц Чарльз впервые вышел в свет после скандального интервью сына

Сегодня, 16:24

Принц Уэльский отказался общаться с журналистами

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри все ждут реакции королевской семьи. Но британские монархи не спешат комментировать откровения герцогов Сассекских. Принц Чарльз впервые вышел в свет после интервью сына.

72-летний наследник престола посетил клинику для вакцинации COVID-19 Национальной службы здравоохранения в Лондоне. Об этом сообщает News Sky. Как отметили журналисты, принц Уэльский был в хорошем настроении и подбадривал людей в клинике. А вот комментировать интервью принца Гарри он отказался.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

Напомним, во время интервью сын принца Чарльз признался, что отец не отвечает на его звонки и отношения у них сейчас натянутые.

"Предстоит много работы. Мне тяжело это понять, ведь он тоже проходил через нечто подобное и знает, что это за боль. К тому же Арчи его внук. Но в то же время, конечно, я всегда буду его любить", – сказал принц Гарри.

Смотрите сюжет о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри:

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Ранее Меган Маркл призналась, что думала о суициде.

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