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Прическу Наташи Королевой сравнили со стрижкой юного Джастина Тимберлейка: фото

Сегодня, 17:40

Сейчас Королева находится в Африке

Наташа Королева опубликовала видео в Instagram, где рассказала о своих приключениях в Африке. Внимание поклонников привлекла не только история Королевой, но и ее прическа, которую сравнили со стрижкой молодого Джастина Тимберлейка.

По словам артистки, в Африке она отдыхает от "тяжелого груза 2020 года". Выяснилось, что туда Королева полетела для съемок в шоу для одного из российских телеканалов.

"Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов!" – пишет звезда.

Многие отметили, что Наташа прекрасно выглядит без фильтров и макияжа, но были и те, кто заметил забавное сходство ее прически со стрижкой певца Джастина Тимберлейка в начале 00-х.

Наташа Королева, Джастин Тимберлейк
Наташа Королева, Джастин Тимберлейк
Фото: Getty Images, instagram.com/koroleva__star

"Наташа, отлично выглядите без фильтров", "Ваша прическа мне напоминает чем-то Джастина Тимберлейка", "Тимберлейк 2.0", "Кудри на голове, будто у молодого Тимберлейка", – пишут поклонники Королевой.

Напомним, Наташа Королева прокомментировала претензии мэрии Москвы по поводу ее салона красоты.

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Наташа Королева Джастин Тимберлейк
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