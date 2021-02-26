Представитель Моисеева прокомментировал новость о тяжелом состоянии артиста: Болезнь существует

Концертный директор певца опроверг слова Алены Апиной

В одном из своих новых интервью певица и близкая подруга Бориса Моисеева Алена Апина рассказала, что артист находится в тяжелом состоянии и ему трудно говорить. Слова артистки прокомментировал концертный директор Моисеева Сергей Горохов.

В интервью изданию Teleprogramma.pro он опроверг заявление Апиной о тяжелом состоянии певца. Он отметил, что каждый день бывает у Моисеева. Также концертному директору непонятно откуда у певицы появилась такая информация о самочувствии артиста.

Борис Моисеев Фото: Instagram

"Алене прямо сейчас позвоню. Вечером позвоню ей прямо с Борисом. Я не знаю, откуда у Алены такая информация. Алена — наша близкая подруга. Она Борина родственница. Может она что-то слышала, но это неправда", – заявил представитель Моисеева.

Горохов рассказал, что Моисеев чувствует себя хорошо

"Он еще с вами по поводу слабоумия поспорит. Он все соображает. Пишет письма. Переписывается с поклонниками. Он в курсе всех дел. Читает новости в интернете. Все с ним в порядке. Просто болезнь как данность, конечно, существует", – добавил концертный директор певца.

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