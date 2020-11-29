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Предполагали, что это случится: "холостяк" Добрынин и его супруга заразились коронавирусом

Сегодня, 16:02

Пара находится на самоизоляции

Герои романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова тоже заразились коронавирусом. Накануне стало известно, что COVID-19 подхватила Илона Гвоздева, а вслед за ней о болезни сообщили Никита с Дашей.

В Instagram-аккаунте экс-"холостяк" написал, что они с любимой самоизолировались дома. Тяжелых симптомов у них нет, но им пришлось отложить все рабочие поездки и дела.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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А вот Даша призналась: предполагала, что рано или поздно она заболеет.

"...Я предполагала, что это рано или поздно произойдет, но сейчас все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу. Нас радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя довольно хорошо", – рассказала в своем посте Квиткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Сейчас Добрынин и Квиткова находятся на самоизоляции и не планируют выходить из дома до полного выздоровления.

О ДТП с участием Никиты Добрынина и Даши Квитковой смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в аварию. Кроме того, сообщалось, что Даша Ульянова из "Холостяка-10" подхватила коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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