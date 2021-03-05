Повалий в новом альбоме назвала себя жертвой хейтеров из-за выступлений в России: "Стала я броней под ударами"

Певица решила высказаться о том, о чем долго молчала

Таисия Повалий решила ответить всем, кто критиковал ее выступления в России. В YouTube певица выпустила альбом "Особенные слова. Исповедь" и несколько песен посвятила своим хейтерам.

В новых песнях она высказалась о том, о чем долго молчала. Артистка назвала себя жертвой.

"Я не пожалею, это выбор мой. Грешники рая судили меня, но я закрыла на это глаза. Падали камни, горела земля, только я верила. Водопадами я топила крик птицей раненой, стала я броней под ударами" , – спела Повалий в песни "Водопадами".

В другой же песни "За спиной" певица предложила покаяться всем, кто ее критикует.

"Говорите, только уже столько лет в этом правды нет. Господи, дай же им сил покаяться. А те, кто говорят за спиной, там останутся. А те, кто говорят, что я жизнь не свою живу, пусть говорят. Я все стерплю", – спела она.

Стоит отметить, что под песнями комментарии отключены.

В Instagram у себя на странице Таисия Повалий написала, что решила подвести черту и начинает все с чистого листа.

"Я знаю, что огромные испытания мне даны потому, что я могла их выдержать, чтобы я стала ещё сильнее чем прежде", – написала певица.

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