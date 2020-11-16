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Потап показал себя на архивном фото. Вы точно не сможете узнать его!

Сегодня, 10:39

Не все сразу смогли найти продюсера на снимке

Потап нередко делится архивными фото, на которых он еще совсем юный парень. Вот, к примеру, на этот раз знаменитый артист и продюсер показал снимок, на котором он позирует вместе со своими товарищами из команды по водному поло (если не знали, Потап – мастер спорта по водному поло).

Но не все смогли найти Потапа на снимке. А сможете ли вы?

"Команда "Динамо" – Киев по водному поло, чемпион Украины 1999-2000 годов, нашли меня?" – поинтересовался продюсер у подписчиков в Instagram.

Фото: Instagram Потапа

Долго думали и гадали фолловеры Потапа, пока продюсер сам не рассекретил, где он на фото: "Итак, я стою в верхнем ряду, седьмой слева, возле парня в очках!"

Не только Потап любит показывать архивные фото. К примеру, ранее Настя Каменских решила вспомнить середину 2000-х и пересмотреть архив того периода. В Instastories Каменских опубликовала несколько фото, на которых ей всего 17 лет. Стоит отметить, что с тех пор Настя практически не изменилась. Разве что стала еще шикарнее!

Недавно Настя Каменских опубликовала видеоролик, на котором они с Потапом зажигают под ее новую песню.

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Потап архивное фото
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