Потап показал себя на архивном фото. Вы точно не сможете узнать его!

Не все сразу смогли найти продюсера на снимке

Потап нередко делится архивными фото, на которых он еще совсем юный парень. Вот, к примеру, на этот раз знаменитый артист и продюсер показал снимок, на котором он позирует вместе со своими товарищами из команды по водному поло (если не знали, Потап – мастер спорта по водному поло).

Но не все смогли найти Потапа на снимке. А сможете ли вы?

"Команда "Динамо" – Киев по водному поло, чемпион Украины 1999-2000 годов, нашли меня?" – поинтересовался продюсер у подписчиков в Instagram.

Фото: Instagram Потапа

Долго думали и гадали фолловеры Потапа, пока продюсер сам не рассекретил, где он на фото: "Итак, я стою в верхнем ряду, седьмой слева, возле парня в очках!"

Не только Потап любит показывать архивные фото. К примеру, ранее Настя Каменских решила вспомнить середину 2000-х и пересмотреть архив того периода. В Instastories Каменских опубликовала несколько фото, на которых ей всего 17 лет. Стоит отметить, что с тех пор Настя практически не изменилась. Разве что стала еще шикарнее!

Недавно Настя Каменских опубликовала видеоролик, на котором они с Потапом зажигают под ее новую песню.

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