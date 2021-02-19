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После скандала с поцелуями в губы Дэвид Бекхэм растрогал Сеть объятиями с дочкой (фото)

Сегодня, 10:55

Новое фото вызвало восторг у поклонников футболиста

Знаменитый футболист и модель Дэвид Бекхэм, которого осудили за поцелуи своей дочери Харпер в губы, опубликовал трогательное фото с ней.

Поклонники Бекхэма, похоже, забыли скандал и в комментариях под снимком писали только комплименты.

"Нет ничего лучше, чем время объятий", – подписал Бекхэм фото с дочкой в Instagram.

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер
Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер
Фото: instagram.com/davidbeckham

"Какое милое фото", "Как трогательно", "Папина дочка", "Вы лучшие", – пишут в комментариях под фото фанаты Бекхэма.

Отметим, что до этого Дэвид несколько раз публиковал фото, на которых целует свою девятилетнюю дочь Харпер в губы. Это не раз вызывало неоднозначную реакцию у публики – кто-то не видел в этом чего-то ужасного, другие же твердили, что это противоестественно.

Напомним, средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм дебютировал в качестве модели.

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