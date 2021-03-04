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Популярный российский дуэт объявил о распаде

Сегодня, 19:15

Дуэт просуществовав пять лет

Мы не знаем, что сегодня за день такой, но не только НЕАНГЕЛЫ объявили о своем распаде. Популярный российский дуэт HammAli & Navai сообщил, что прекращает свое существование.

В интервью Popcake Александр Алиев и Наваи Бакиров рассказали, что в рамках дуэта добились чего хотели и теперь будут заниматься сольными проектами.

Поклонницы дуэта наверняка расстроились, тем более в канун праздника. Так что если среди ваших знакомых есть поклонницы дуэта стоит подумать, как им поднять настроение после такой новости – у нас пять небанальных идей подарков на 8 Марта.

"Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга", – заявили участники дуэта HammAli & Navai.

HammAli & Navai
HammAli & Navai
Фото: Instagram

Артисты отметили, что планируют выпустить последний альбом, и пообещали провести заключительный совместный тур.

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Дуэт HammAli & Navai просуществовал пять лет. Они стали авторами таких хитов, как "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война", "Прятки". Песни дуэта часто попадали в чарты украинского YouTube. Также стоит отметить, что репертуаре российских исполнителей есть песня на украинском языке "Я закохався".

Ранее мы рассказывали, что группа DILEMMA заявила о своем распаде.

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