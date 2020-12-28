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Популярность на пенсии: самые известные Instagram-бабушки Украины и мира

Сегодня, 18:21

Эти женщины точно популярнее всех нас

Если у вас не выходит раскрутить свою страницу в социальной сети, возможно, вы недостаточно взрослые для этого. Или вы не Руперт Гринт, который за 4 часа побил рекорд соцсети. Сегодня мы рассказываем о пенсионерках, которые покорили Instagram – это бабушки украинских знаменитостей, а также самые популярные зарубежные блогеры 60+.

Недавно "Зірковий шлях" побывал в гостях у юной певицы и актрисы Анны Тринчер. Девушка познакомила со своей бабушкой, которую уже успела сделать звездой соцсетей.

"Моя бабушка на самом деле рву все рекорды моего Instagram. Так как старше поколение в Instagram – это явление необычное. А тем более, когда это проходит во взаимодействии с внучкой", – говорит Тринчер.

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"Она иногда такие здесь представления делает, что я, честно говоря, только тогда понимаю, в кого у меня потенциал к актерству", – комментирует юная звезда.

Аня Тринчер со своей бабушкой
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звездой Instagram год назад сделала свою бабушку и певица Jerry Heil. К примеру, видео, на котором баба Женя комментирует сценический образ звездной внучки, собрало более 50 000 просмотров.

"Бабушка столько в жизни не отмачивала, как на камеру", – утверждает Джерри.

Jerry Heil с бабушкой
Фото: instagram.com/thejerryheil

Исполнительница даже думала создать для бабушки отдельный аккаунт в Инстаграм. Но, увы, не успела. В начале 2020-го бабы Жени не стало...

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Но если в Украине Insta-бабушки только начинают покорять интернет, то за рубежом – это уже норма.

К примеру, 85-летняя Дорри Якобсон имеет более 43 000 фолловеров. В молодости она была зайчиком "Playboy". Однако даже сейчас не стесняется примерить этот образ и позировать перед камерой.

Дорри Якобсон
Фото: instagram.com/seniorstylebible

66-летняя Лин Слейтер имеет более 750 000 подписчиков в Instagram. Ранее она была профессором престижного американского университета, и когда вышла на пенсию, стала блогером и моделью.

Лин Слейтер
Фото: instagram.com/iconaccidental

С ней сотрудничают мировые бренды косметики и одежды, она снимается для глянца и доказывает: иметь стильный вид можно в любом возрасте.

Ранее мы писали, сколько можно заработать в Instagram: секреты популярных блогеров.

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