Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Популярная украинская телеведущая о тяжелом детстве и родителях: Дубасили даже утюгом

Сегодня, 14:35

Возлюбленная бывшего вице-премьера Павла Розенко, украинская телеведущая впервые откровенно рассказала о своем детстве. Оказалось, что ведущая была нелюбимым ребенком в семье

Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем детстве
Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем детстве
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь призналась, что с точки зрения образованного человека ее воспитали идеально: девушке с юных лет привили любовь к чтению, образованию и саморазвитию. Однако при этом ведущая не чувствовала себя любимым ребенком. Более того, к ней применяли физическую силу, что повлияло на нее во взрослой жизни.

В интервью пост-шоу "Предметка", которое вышло на YouTube "Нового канала", 30-летняя Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем детстве. Она была единственным ребенком, и, несмотря на отсутствие братьев и сестер, была нелюбимым ребенком. По словам ведущей, она могла прийти в школу с "бесформенным телом и лицом".

"Меня просто так дубасили... Всем подряд, даже утюгом было", – сказала Елена-Кристина.

Тогда ведущая всем говорила, что якобы ударилась об дверцу шкафа.

"Я все детство была нелюбимым ребенком, и я вот это пронесла через всю жизнь… Отсутствие любви и теплоты", – сказала ведущая.

По мнению телеведущей, это делает человека сильным во взрослом возрасте. Однако после всех инцидентов Елена-Кристина никогда не говорила на эту тему с мамой, которая не любит обсуждать эту тему. Да и сама ведущая считает, что сейчас уже ничего не изменить, поэтому снова поднимать прошлое нет смысла.

Елена-Кристина Лебедь со своей мамой
Елена-Кристина Лебедь со своей мамой
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

При всех психологических проблемах, с которыми столкнулась Елена-Кристина Лебедь, она отметила, что ей привили важные жизненные ценности. Во многом благодаря отцу ведущей – прокурору. Также девушка занималась различными хобби: от каратэ до фигурного катания.

телеведущая предположила, что именно сложности в детстве делают человека сильным.

Смотрите в сюжете, чем живут дети украинских знаменитостей:

Ранее певица Наташа Королева призналась, что никогда не сталкивалась с харассментом, потому что умеет отшивать мужчин.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения: Я восхищаюсь тобой во всем Скончался звезда Супермена и номинант на Оскар Нед Битти Некролог. Почему Чапкис легенда - 5 причин запомнить его гением
шоу-бизнес телеведущая детство звезд
Источник: instagram.com/elena_kristina_lebed
Реклама

Новости партнеров

Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Мисс Украина Леонила Гузь покрасовалась без одежды
Мисс Украина Леонила Гузь покрасовалась без одежды
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Сегодня, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Сегодня, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 23:21Звездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Вчера, 14:18Звездно

Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров: Настя, будьте скромнее

Вчера, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Вчера, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Подкопаева заявила о краже номеров ее авто: новые подробности скандала с машиной, переехавшей утят

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

12 июняЗвездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Новости партнеров

Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Алла Пугачева на юбилее дочери встретилась с Киркоровым
Алла Пугачева на юбилее дочери встретилась с Киркоровым
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Тест на антитела ничего не значит?
Тест на антитела ничего не значит?
Катя Осадчая поделилась фото с выпускного вечера сына
Катя Осадчая поделилась фото с выпускного вечера сына
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять