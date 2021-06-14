Популярная украинская телеведущая о тяжелом детстве и родителях: Дубасили даже утюгом

Возлюбленная бывшего вице-премьера Павла Розенко, украинская телеведущая впервые откровенно рассказала о своем детстве. Оказалось, что ведущая была нелюбимым ребенком в семье

Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем детстве Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь призналась, что с точки зрения образованного человека ее воспитали идеально: девушке с юных лет привили любовь к чтению, образованию и саморазвитию. Однако при этом ведущая не чувствовала себя любимым ребенком. Более того, к ней применяли физическую силу, что повлияло на нее во взрослой жизни.

В интервью пост-шоу "Предметка", которое вышло на YouTube "Нового канала", 30-летняя Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем детстве. Она была единственным ребенком, и, несмотря на отсутствие братьев и сестер, была нелюбимым ребенком. По словам ведущей, она могла прийти в школу с "бесформенным телом и лицом".

"Меня просто так дубасили... Всем подряд, даже утюгом было", – сказала Елена-Кристина.

Тогда ведущая всем говорила, что якобы ударилась об дверцу шкафа.

"Я все детство была нелюбимым ребенком, и я вот это пронесла через всю жизнь… Отсутствие любви и теплоты", – сказала ведущая.

По мнению телеведущей, это делает человека сильным во взрослом возрасте. Однако после всех инцидентов Елена-Кристина никогда не говорила на эту тему с мамой, которая не любит обсуждать эту тему. Да и сама ведущая считает, что сейчас уже ничего не изменить, поэтому снова поднимать прошлое нет смысла.

Елена-Кристина Лебедь со своей мамой Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

При всех психологических проблемах, с которыми столкнулась Елена-Кристина Лебедь, она отметила, что ей привили важные жизненные ценности. Во многом благодаря отцу ведущей – прокурору. Также девушка занималась различными хобби: от каратэ до фигурного катания.

телеведущая предположила, что именно сложности в детстве делают человека сильным.

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