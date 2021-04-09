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Попасть в "Джуманджи" можно будет в Таиланде

Сегодня, 10:47

По мотивам наших любимых мультиков и фильмов откроют огромный парк для гостей разных возрастов

Sony и Amazon Falls запускают в Таиланде парк аттракционов под названием Columbia Pictures Aquaverse.

По словам исполнительного вице-президента Sony Pictures Entertainment Джеффри Годсика, в компании рассчитывают на ускоренную вакцинацию тайского населения. Если она пройдет успешно, то парк может полноценно заработать уже ближайшей осенью.

"Джуманджи: Зов джунглей"
"Джуманджи: Зов джунглей"
Фото: themoviedb.org

Водные горки, картинг, бассейны, спуски по искусственным рекам – лишь малая часть тематических аттракционов, созданных по мотивам знаменитых проектов студий. Среди них как фильмы, так и анимационные ленты: "Люди в чёрном", "Охотники за привидениями", "Плохие парни", "Джуманджи", "Монстры на каникулах", "Лови волну", "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" и только готовящаяся к выходу музыкальная анимация "Vivo".

Все вышеперечисленные фильмы доступны к просмотру на OLL.TV.

"Джуманджи: Зов джунглей" и другие фильмы
смотрите на olltv
Смотреть

Формально студии просто переоборудуют старый стандартный парк под свои проекты. Это уже не первый опыт Sony в развлекательном направлении: ранее подобные аттракционы появлялись в парках других студий, например, Universal. Открытие парка запланировано на октябрь.

Ранее стало известно, что Сильвестр Сталлоне сделает еще 20 серий про Рокки.

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