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"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

Сегодня, 16:17

Александр написал остроумный комментарий под постом Ксении в Instagram

Александр Эллерт подшутил над своей возлюбленной, звездой проекта "Холостячка" Ксенией Мишиной в соцсети. Сейчас пара с детьми отдыхает в Доминикане.

Ксения очень радуется отпуску и публикует из-за океана посты об отдыхе, делясь своими эмоциями из путешествия.

"Какой же это кайф – просыпаться не по будильнику, а потому что срочно захотелось фруктов. Идти просто куда глаза глядят, останавливаться у каждого красивого кустика и просто наблюдать! Просто наслаждаться каждой секундой. Вдыхать непривычные запахи цветущих растений. А как по-особенному, смесью соли и сладостью ветра пахнут детские макушки... обожаю, этот ни с чем не сравнимый запах", – пишет Ксения.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

В ответ на это Эллерт остроумно пошутил в комментариях: "Понюхай мою макушку. Там и соль, и ветер, и ананаса кусок, и крем для загара, и все остальное, что попадает мне в руки".

Его комментарий собрал сотни лайков и реакций подписчиков: "Супер", "Класс", "Насмешил", "Читать комментарии Саши под постами Ксюши – мило и смешно".

Напомним, Ксения Мишина намекнула Александру Эллерту, куда бы хотела отправиться в медовый месяц.

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