Помолодевшая Долина показала честное фото без обработки, но вновь нарвалась на критику

Певица Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что она не обрабатывает снимки

Лариса Долина Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Певицу Ларису Долину часто обвиняют в использовании фотошопа. Сама артистка предпочитает только публиковать новые фото, пытаясь доказать, что ретуши на них нет. Очередной снимок в Instagram певицы вновь подвергся критике.

Лариса Долина поделилась новым фото, отметив что оно без обработки, и это результат хорошего освещения и её собственного отношения к жизни.

"Фото сделано 3 мин назад. Хороший свет, повторяю, но самое главное, изнутри всё идёт! Любовь к жизни, к родным, друзьям и абсолютно нормальное желание хорошо выглядеть! Могу себе представить, что сейчас начнётся", – подписала новый снимок артистка.

Лариса Долина Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Но пока в Сети одни восхищались внешним видом артистки, другие заметили, что фильтр все-таки на фото есть.

"Очень удачный фильтр! Молодец подобрала"

"Да все замечательно. Любимая, красивая, талантливая, молодая Лариса, просто с фильтрами перебор"

"Все селебритиз пользуются фотошоп, что дурочку изображать"

Ранее Лариса Долина рассекретила свои параметры после похудения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться