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Эксклюзив

Полянский прокомментировал роман с Гросу: "Всем уже давно понятно, какие у нас отношения"

Сегодня, 18:24

Роман также отреагировал на слухи о том, что он до сих пор женат

Российский актер Роман Полянский, который записал песню вместе с певицей Алиной Гросу, прокомментировал слухи об их романе.

После выхода новой композиции и клипа у поклонников не осталось почти никаких сомнений, что Алина и Роман – пара, хоть и пока артисты не делают громких заявлений. В СМИ и соцсетях многие до сих пор пишут, что Роман женат, а с певицей они просто давно дружат.

Сегодня.Lifestyle связались с Романом Полянским, чтобы узнать правду о его отношениях с Алиной Гросу.

"Мне кажется, всем уже давно понятно, какие у нас отношения. Что касается тех, кто пишет, что я женат, сразу скажу, что я никогда не стремился кого-либо посвящать в подробности своей личной жизни, но, дабы избежать последующих подобных разговоров, сообщений и комментариев, проясню – я развелся достаточно давно", – эксклюзивно рассказал нам Роман.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина помогла Роману исполнить его заветную мечту – попробовать себя в роли певца.

"Это мой дебют в качестве певца. Не актера, а уже артиста. В первый раз я записывал песню на студии, и все благодаря Алине, за что ей отдельное спасибо, она воплотила в жизнь одну из моих мечт. Я давно мечтал начать петь, и она позволила и помогла мне сделать это", – делится Полянский.

По словам актера, ему понравился новый опыт, поэтому не исключено, что они с Алиной продолжат сотрудничество.

"Если у Алины будет еще какая песня для дуэта, и если я не слишком оплошал и разочаровал ее в качестве певца, то возможно, будут еще совместные песни", – комментирует Роман.

Отметим, что Роману Полянскому и Алине Гросу долгое время приписывают романтические отношения, однако певица то и дело называла актера "просто другом". В прошлом году артистка со скандалом развелась со своим супругом Александром спустя год после свадьбы. Теперь особое внимание фанаты Алины стали уделять ее отношениям с Романом.

Ранее мы рассказывали, что известно о Романе Полянском.

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