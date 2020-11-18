Полуфинал "Танців з зірками": на паркет вернутся Олег Винник и Ольга Фреймут

Узнайте, чем удивит полуфинал популярного проекта

Олег Винник и Ольга Фреймут возвращаются на паркет, но не в качестве участников. В это воскресенье певец и телеведущая будут встречать пары на балконе. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.



В прошлом эфире пары танцевали с судьями, в этот раз с участниками на паркет выйдут ведущие. Тина Кароль с одной из пар исполнит румбу, Юрий Горбунов – квикстеп, а Олег Винник – танго.

Танцы со звездами Фото: пресс-служба

В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. Напомним, что в женском полуфинале четвертого сезона проекта за победу соревнуются три пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук



Кто займет четвертое судейское кресло и кто станет спецгостями вечера, станет известно в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, что Влад Яма получил травму в прямом эфире "Танців з зірками".

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