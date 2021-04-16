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Супруга украинского продюсера снялась полностью голой (фото)

Сегодня, 14:25

Экс-участница группы NIKITA порадовала подписчиков обнаженным фото и похвасталась идеальной фигурой

На своей странице в Instagram Анастасия Кумейко (так на самом деле зовут DJ NANA), опубликовала кадр из новой фотосессии, на котором она позирует сидя, без одежды.

"Женщина красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен", – написала артистка в посте.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Самые пикантные места DJ NANA прикрыла, но зато показала татуировку на ноге в виде небольшой ветки цветов.

В комментариях ей написали: "Вот чего я тут не вижу, так даже капли распущенности. Настолько нежна, воздушна и женственна твоя красота", "Какая же ты красивая", "Это восторг!".

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Но кого-то из пользователей сети интересует, как муж Анастасии – Руслан Квинта- реагирует на такие фотографии.

"Спросите", – коротко ответила звезда.

Кстати, недавно DJ NANA, MARUV, Астафьева и другие звезды рассказали, как близкие реагируют на их голые фото.

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