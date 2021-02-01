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Полина Логунова призналась, почему может развестись с Дмитрием Ступкой

Сегодня, 15:08

Телеведущая назвала причину

Телеведущая Полина Логунова и актер Дмитрий Ступка поженились в 2016 году. Сейчас пара воспитывает двухлетнюю дочь Богдану. В молодой семье не все так гладко. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Полина рассказала, почему она может развестись с мужем.

Телеведущая призналась, что раньше они с Дмитрием очень много ссорились.

"Я раньше могла там 100 раз устроить истерику, сейчас я просто смотрю и спокойно о чем-то говорю", – рассказала Полина.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка
Полина Логунова и Дмитрий Ступка
Фото: instagram.com/stupka777

Но не ссоры могут стать причиной развода. Логунова очень много работает, развивается в разных сферах – бьюти, фитнес, блогинг. Дмитрий же сейчас реализовывает себя в качестве преподавателя. Полина считает, будь она на месте мужа, достигла бы большего.

"Я расту очень быстро, а он очень медленно. Я ему даю очень много времени для роста, очень. Если он не вырастет, я думаю, что мы останемся друзьями. Но он очень старается. Он стал хорошим преподавателем, он ведет два курса, у него все обалденно со студентами. Хотя, я думаю, что я бы рвала больше",- призналась телеведущая.

Смотрите эксклюзивное интервью Полины Логуновой для программы "Зірковий шлях":

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Дмитрий Ступка Полина Логунова Зірковий шлях
Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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