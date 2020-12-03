Угрожала следователю магией: полиция сообщила о подозрении блогерше Лоран
Девушке грозит или штраф в 1700 гривен, или исправительные работы на один год, или арест на три месяца
Полиция Киевской области сообщила о подозрении блогеру Алене Лоран за вмешательство в работу следователя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
Лоран в течение двух месяцев преследовала следователя и пыталась ее запугать, чтобы та приняла "положительное" решение по уголовному делу в отношении ее мужа, которого подозревают в хулиганстве. Лоран якобы угрожала следователя "магическими способностями".
Следователь сообщила мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. После этого, как говорят в полиции, Лоран решила препятствовать деятельности следователя.
В итоге 31-летней блогерше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя). Ей грозит или штраф в 1700 гривен, или исправительные работы на один год, или арест на три месяца.
Сама же блогера в Instagram сообщила, что у нее изъяли карты таро, тимьян, полынь, фиалки, спиритическую доску, свечи, черепа козла и лисы.
Также она говорит, что следователь "копала" на ее мужа, хотя в деле доказательств его вины нет. Кроме этого, женщина заявила о процессуальных нарушениях со стороны полиции, в частности, они не хотели ждать адвоката.
Напомним, в сентябре была похищена ради выкупа в размере 200 000 долларов, но затем успешно возвращена родителям шестилетняя дочь блогера Алены Лоран.
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