Угрожала следователю магией: полиция сообщила о подозрении блогерше Лоран

Девушке грозит или штраф в 1700 гривен, или исправительные работы на один год, или арест на три месяца

Полиция Киевской области сообщила о подозрении блогеру Алене Лоран за вмешательство в работу следователя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Лоран в течение двух месяцев преследовала следователя и пыталась ее запугать, чтобы та приняла "положительное" решение по уголовному делу в отношении ее мужа, которого подозревают в хулиганстве. Лоран якобы угрожала следователя "магическими способностями".

Следователь сообщила мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. После этого, как говорят в полиции, Лоран решила препятствовать деятельности следователя.

"Угрожала "магическими способностями", чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью", — говорится в сообщении.

В итоге 31-летней блогерше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя). Ей грозит или штраф в 1700 гривен, или исправительные работы на один год, или арест на три месяца.

Сама же блогера в Instagram сообщила, что у нее изъяли карты таро, тимьян, полынь, фиалки, спиритическую доску, свечи, черепа козла и лисы.

"Собственно, я не отрицаю, что занимаюсь эзотерикой, и то, что она этого боится, ее личные проблемы", — пишет блогерша.

Также она говорит, что следователь "копала" на ее мужа, хотя в деле доказательств его вины нет. Кроме этого, женщина заявила о процессуальных нарушениях со стороны полиции, в частности, они не хотели ждать адвоката.

Напомним, в сентябре была похищена ради выкупа в размере 200 000 долларов, но затем успешно возвращена родителям шестилетняя дочь блогера Алены Лоран.

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