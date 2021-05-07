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Покойному сыну Виктора Павлика могло бы исполниться 22 – архивные фото Павла

Сегодня, 13:44

В августе у певца Виктора Павлика умер младший сын Павел. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием

Сегодня сыну Виктора Павлика Павлу, который умер в августе прошлого года от рака, исполнилось бы 22 года. Певец и его бывшая супруга Лора Созаева опубликовали у себя в соцсетях трогательные послания.

Виктор Павлик в Facebook был немногословен.

"Сыночка, любимый, с днем рождения тебя, мой Ангел!" – написал артист.

Сын Виктора Павлика Павел
Сын Виктора Павлика Павел
Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

Мама Павла написала в Facebook трогательный пост и поделилась ранее неопубликованными фото сына.

"Сегодня моему сыну Паше Павлику исполнилось бы 22! Когда он был во мне, я молилась Господу: – Я обещаю, что научу своего сына путям Божьим, вере, честности и правде! Я исполнила своё обещание и горжусь тем, что сын теперь в руках Господа! У Бога смерти нет! Есть переход в вечность, где со временем будет встреча всех любящих во Христе!" – написала Лора Созаева.

Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Виктор Павлик с Лорой Созаевой и сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Лора Созаева с сыном Павлом
Лора Созаева с сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Виктор Павлик с сыном Павлом
Виктор Павлик с сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Сын Виктора Павлика Павел и Лора Созаева
Сын Виктора Павлика Павел и Лора Созаева
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Сын Виктора Павлика Павел и Лора Созаева
Сын Виктора Павлика Павел и Лора Созаева
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Виктор Павлик с сыном Павлом
Виктор Павлик с сыном Павлом
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Лора Созаева и Павел Павлик
Лора Созаева и Павел Павлик
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

Напомним, Павел Павлик родился от третьего брака Виктора – с Лорой Созаевой. После того, как парню диагностировали болезнь, его лечили в Израиле. Виктор Павлик неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына, однако состояние Павла только ухудшалось.

Ранее старший сын Виктора Павлика вспомнил последний разговор с младшим братом.

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