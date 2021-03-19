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Поклонники обратились к Ани Лорак с неожиданным предложением

Сегодня, 16:42

Поклонники рассказали певице, о чем мечтают

Певица Ани Лорак, которая недавно впервые появилась на публике с бывшем мужем, регулярно в Instagram рассказывает поклонникам о своей жизни и делится советами. В этот раз артистка решила поговорить о книгах и узнать, какую литературу предпочитают ее подписчики.

Певица в новом посте в Instagram поделилась своим размышлениями о книгах.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"Книга – лучший друг, который всегда с тобой рядом. Можно отключиться от внешних дел, пообщаться с автором, получить знания и пищу для размышлений. Расскажите о своих любимых авторах. Какая книга повлияла на ваше сознание и восприятие определённых вещей после прочтения?", – обратилась она к поклонникам.

Некоторые фолловеры стали рассказывать о своих любимых авторах, а большинство поклонников признались, что были бы не против, если бы Ани Лорак написала книгу.

"Ждем книгу от вас", "А вы не хотите написать книгу?", "Хотим вашу книгу", "Очень хотелось бы почитать вашу книгу", – написали в Сети.

Ранее Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце.

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