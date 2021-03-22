Поклонники не узнали Ирину Билык на новом фото: Это точно она?

В Сети не сразу узнали певицу без макияжа

Эктор Хименес-Браво, который недавно рассказал о попытке суицида, опубликовал Instagram совместное фото с певицей Ириной Билык. На новом снимке многие подписчики известного кулинара не узнали певицу.

Ирина и Эктор сейчас находятся в Египте. Они прилетели на торжественное открытия нового люксового отеля известной сети. Не смотря на работу, они успевают и отдохнуть. На новом фото, опубликованном Эктором, Билык появилась в желтом платье и парео, наброшенном на плечи, в разноцветном платке, под которым спрятала волосы и в массивных солнечных очках.

Ирина Билык и Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Подписчики не сразу узнали певицу.

"Это Ирина Билык", "Да, на этом фото уже видно, что Ира предпенсионного возраста", "Это точно Ирина с вами?", – интересовались в комментариях многие.

Ранее Андрей Данилко рассказал интимный секрет Ирины Билык.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться