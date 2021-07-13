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Поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на Евро-2020

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 июля, 15:02
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Принц Уильям возмутился поведением болельщиков, которые оскорбляли троих темнокожих игроков после незабитых пенальти в финале Евро-2020, но сам получил порцию хейта из-за Меган Маркл
Поклонники Меган Маркл обвинили принца Уильяма после того, как он высказался о расистском скандале в финале Евро-2020
Поклонники Меган Маркл обвинили принца Уильяма после того, как он высказался о расистском скандале в финале Евро-2020 / Фото: Getty Images, Twitter

Поклонники Меган Маркл негативно отреагировали на слова принца Уильяма, который возмутился поведением болельщиков, оскорблявших Маркуса Рашфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо после незабитых пенальти в финале "Евро-2020".

Герцог Кембриджский, который является президентом Футбольной ассоциации, выступил в Twitter с суровым заявлением после того, как чернокожих игроков сборной Англии начали травить в социальных сетях.

Принц Уильям возмущен оскорблениями в адрес темнокожих игроков
Принц Уильям возмущен оскорблениями в адрес темнокожих игроков / Фото: Reuters

Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы футболисты терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все, кто причастен к этому, должны понести наказание, – написал Уильям

И хотя принц Уильям осудил расизм, некоторые пользователи соцсети напомнили ему о таком же скандале в королевской семье. Напомним, что в интервью с Опрой Уинфри в этом году Меган Маркл заявила, что во дворце были обеспокоены цветом кожи ее сына Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram

Некоторые сторонники Маркл считают, что 39-летний Уильям не смог должным образом отреагировать на заявление супруги его брата. Журналистам Уильям отвечал коротко: "Мы не расистская семья".

На твит Уильяма, касающийся скандала на "Евро-2020", многие ответили критикой и упоминаниями Меган Маркл:

  • Хотя я ценю то, что принц Уильям говорит о расистских комментариях в отношении футболистов, где была эта поддержка, когда над Меган Маркл издевались и она собиралась покончить с собой из-за комментариев?
  • Принц Уильям и принц Чарльз все еще публично не осудили гнусный расизм в социальных сетях, направленный на Меган и ее детей.
  • Королевской семье предстоит трудное время. То, как они повели себя с Меган, не забудется долго.

Скриншот: twitter.com/KensingtonRoyal

Любопытно, что итальянские футбольные фанаты размахивали флагом с надписью "Меган – одна из нас" во время победы своей страны над Англией в финале чемпионата Европы по футболу. Таким образом они выразили свою поддержку герцогине Сассекской.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принцу Гарри заплатят, чтобы они больше не заводили детей.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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