Поклонники Алины Гросу обсуждают ее новое фото с ребенком: Своих уже надо!

Это самая милая фотография Алины, которую вы увидите

Алина Гросу с братом Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу недавно раскрыла подробности жизни с бывшим мужем, а теперь поделилась неожиданным фото. Певица разместила в своем Instagram-профиле селфи без макияжа и с малышом. Ну просто милота)

В августе младшему брату Алины – Мише – исполнится четыре года. Селфи с ним Гросу приурочила ко Дню защиты детей, который мы отмечали вчера.

"С Днем защиты детей, дорогие мои!", – написала она в посте.

Примечательно, что на фотографии исполнительница без макияжа. Поклонники Алины написали ей много комплиментов, отметив, что она выглядит потрясающе, как и ее брат.

"Такие красивые"

"Милейшее фото"

"Очень красивые"

"Красотка"

"Вы такая красавица без макияжа и фильтров! Побольше таких фото"

Скриншот: instagram.com/alina_grosu

Скриншот: instagram.com/alina_grosu

А кто-то не упустил момент написать Гросу, что ей самой пора уже завести ребенка:

"Своих надо"

Скриншот: instagram.com/alina_grosu

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Напомним, ранее Алина Гросу заявила, что не может принять свой возраст – 8 июня ей исполнится 26 лет.

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