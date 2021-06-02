Поклонники Алины Гросу обсуждают ее новое фото с ребенком: Своих уже надо!
Это самая милая фотография Алины, которую вы увидите
Алина Гросу недавно раскрыла подробности жизни с бывшим мужем, а теперь поделилась неожиданным фото. Певица разместила в своем Instagram-профиле селфи без макияжа и с малышом. Ну просто милота)
В августе младшему брату Алины – Мише – исполнится четыре года. Селфи с ним Гросу приурочила ко Дню защиты детей, который мы отмечали вчера.
"С Днем защиты детей, дорогие мои!", – написала она в посте.
Примечательно, что на фотографии исполнительница без макияжа. Поклонники Алины написали ей много комплиментов, отметив, что она выглядит потрясающе, как и ее брат.
- "Такие красивые"
- "Милейшее фото"
- "Очень красивые"
- "Красотка"
- "Вы такая красавица без макияжа и фильтров! Побольше таких фото"
А кто-то не упустил момент написать Гросу, что ей самой пора уже завести ребенка:
- "Своих надо"
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Напомним, ранее Алина Гросу заявила, что не может принять свой возраст – 8 июня ей исполнится 26 лет.
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