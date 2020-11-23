Похороны Романа Виктюка во Львове: когда и как попрощаются с театральным режиссером

Похоронят народного артиста Украины рядом с его родителями

Знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября. Ему было 84 года. Через три дня с Романом Григорьевичем попрощались в Москве. Траурная церемония прошла в "Театре Романа Виктюка". Похороны народного артиста Украины пройдут сегодня, 23 ноября, во Львове.

Как сообщает "Львівський портал", по мере движения похоронной процессии, на дорогах Львова будут перекрывать движение транспорта.

С Романом Виктюком можно будет попрощаться в Первом театре, который находится по адресу ул. Гнатюка, 11. Далее в 13:30 прощание состоится в церкви святого Андрея на пл. Соборной. В 14:30 похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где Романа Виктюка похоронят в семейном склепе рядом с родителями на поле №70.

Роман Виктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, Львова и Киева. На счету Виктюка более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Напомним, близкий друг Романа Виктюка, руководитель Дворца "Украина" и продюсер Сергей Перман, прокомментировал для Сегодня.Lifestyle, каким он помнит знаменитого режиссера, мастера и легенду театра.

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