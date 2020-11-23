Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Похороны Романа Виктюка во Львове: когда и как попрощаются с театральным режиссером

Сегодня, 11:14

Похоронят народного артиста Украины рядом с его родителями

Знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября. Ему было 84 года. Через три дня с Романом Григорьевичем попрощались в Москве. Траурная церемония прошла в "Театре Романа Виктюка". Похороны народного артиста Украины пройдут сегодня, 23 ноября, во Львове.

Как сообщает "Львівський портал", по мере движения похоронной процессии, на дорогах Львова будут перекрывать движение транспорта.

С Романом Виктюком можно будет попрощаться в Первом театре, который находится по адресу ул. Гнатюка, 11. Далее в 13:30 прощание состоится в церкви святого Андрея на пл. Соборной. В 14:30 похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где Романа Виктюка похоронят в семейном склепе рядом с родителями на поле №70.

Роман Виктюк
Роман Виктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, Львова и Киева. На счету Виктюка более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Напомним, близкий друг Романа Виктюка, руководитель Дворца "Украина" и продюсер Сергей Перман, прокомментировал для Сегодня.Lifestyle, каким он помнит знаменитого режиссера, мастера и легенду театра.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Прощайте навсегда": знаменитости отреагировали на смерть Романа Виктюка Проституция, эротика и библейские персонажи: скандальные спектакли Романа Виктюка Умер Роман Виктюк: что режиссер говорил об Украине, войне и Майдане
похороны Роман Виктюк
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Популярные статьи

Вчера, 13:15Афиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

Вчера, 09:37Шоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряEvents

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

21 ноябряEvents

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

21 ноябряEvents

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

21 ноябряFun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряEvents

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 ноябряШоу-бизнес

Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

20 ноябряEvents

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

20 ноябряFood

Инжир: польза и вред для здоровья

20 ноябряАфиша

ТОП самых стильных сериалов года

20 ноябряШоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

20 ноябряШоу-бизнес

Песню Нади Дорофеевой сравнили с хитом Алины Гросу: похожи или нет?

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
"Нам её пожалеть? Пусть по "родной Украине" гастролирует"
"Нам её пожалеть? Пусть по "родной Украине" гастролирует"
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Остановилось сердце легенды советского кино Джигарханяна
Остановилось сердце легенды советского кино Джигарханяна
Ана Чери показала горячее фото в компании подружек
Ана Чери показала горячее фото в компании подружек

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять