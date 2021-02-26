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Похищенная дочь Полины Нени снова с мамой

Сегодня, 13:01

Полина сообщила, что дочка уже дома

Вчера журналист и глава общественной организации #жінкиUA Полина Неня заявила, что бывший гражданский муж Юрий Чернецкий похитил их общую дочь Теону и готов вернуть девочку матери при определенных условиях. Сегодня же в Facebook журналист сообщила, что дочь снова с ней.

Полина опубликовала пост и поблагодарила всех, кто помогал ей вернуть ребенка.

"Теона дома. Это долгий и очень сложный путь.В этой стране несовершенные законы и пока не регулируется родительский киднеппинг, но они есть…Благодарим каждого, кто нас поддержал", – написала Неня.

Напомним, это не первый раз, когда бывший муж забирает ребенка у Полины. В 2019-2020 годах на протяжении 99 дней Чернецкий удерживал дочь Теону, не давая ребенку возможности ни видеть, ни общаться с мамой.

Ранее Полина Неня рассказала, как матери вернуть ребенка, если муж его забрал незаконно.

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