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Подруга принцессы Дианы предложила лишить Меган Маркл и принца Гарри титулов

Сегодня, 14:43

В Британии создали петицию, в которой требуют принца Гарри и его супругу лишить титулов ради безопасности королевской семьи

Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить титулов
Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить титулов
Фото: Getty Images

После всех откровений отношения Меган Маркл и принца Гарри с королевской семью достаточно натянуты, хоть сейчас появились слухи о желании Кейт Миддлтон помириться с герцогиней Сассекской. Теперь же и британцы решили выступить против герцогов Сассекских. В Британии создана петиция, чтобы лишить Меган Маркл и принца Гарри титулов.

Как пишет Daily Stars, уже удалось собрать больше 33 тысяч подписей. Петицию создала подруга принцессы Дианы и автор биографии герцогов Сассекских Леди Колин Кэмпбелл.

"Я начала это, потому что думаю, что это правильно. Я говорила с людьми, множеством людей, и все они считают петицию решением проблемы. Это достойное решение для всех, кого это касается. Здесь нет унижения, а только защита. Как по мне, это гуманный способ разрешить очень прискорбную ситуацию", – объяснила свое решение подруга принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл хотят лишить титулов
Принц Гарри и Меган Маркл хотят лишить титулов
Фото: hulldailymail.co.uk

Леди Колин Кэмпбелл добавила, что потеря титулов никак не повлияет на жизни Меган Маркл и принца Гарри. Их имена уже и так достаточно на слуху, чтобы они могли легко продавать свой бренд.

Но вот королевская эксперт Даниела Элсер считает, что если лишить герцогов Сассекских титулов, то это только сыграет им на руку. Они начнут называть себя жертвами и продолжать рассказывать, как в королевской семье им было плохо.

Напомним, ранее советники Елизаветы II призвали Гарри и Меган отказаться от своих титулов – инсайдеры осуждают "позорное" нападение принца на семью, из-за которого дворец чувствует себя "сбитым с толку и преданным".

Меган Маркл и принц Гарри хотят лишить титулов
Меган Маркл и принц Гарри хотят лишить титулов
Фото: Getty Images

Сами Меган и Гарри никак не комментируют эту новость.

Сейчас пара готовится к рождению второго ребенка. Отметим, дочь принца Гарри и Меган Маркл станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов.

Ранее мы рассказывали, кто больше всего в королевской семье не любит Меган Маркл.

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