Подруга Кейт Миддлтон рассказала, какая жена принца Уильяма в обычной жизни

Подруга рассказала, как ведет себя герцогиня вне камер

Недавно Кейт Миддлтон вошла в специальную группу Елизаветы II из восьми человек, и кажется, что все ее время уходит на выполнение обязанностей члена королевской семьи, но это не так. Подруга Кэйт Миддлтон рассказала изданию People, какая супруга принца Уильяма, когда нет камер.

Подруга отметила, что Кейт обычная работающая многодетная мама, в меру строгая.

"Дома Кейт очень расслабленная. Их резиденция — это семейное гнездышко, где бегают дети, опрокидывая все на своем пути…Когда вы видите Кейт там, где нет камер, она кажется очень уверенной в себе и достаточно строгой мамой. Детей может поругать, если они капризничают", – говорит подруга..

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

В повседневной жизни жена принца Уильяма почти не красится, а ее любимая прическа – хвостик.

" Она не делает укладки, аще всего собирает волосы в хвост. Она любит спортивные костюмы либо в платье с кроссовками, при этом на ее лице практически никогда нет макияжа. В случае опоздания Кейт всегда извиняется, прежде чем отправиться по своим делам. Это обычная жизнь работающей мамы с тремя детьми", – делится подруга.

Также она рассказала, что Кейт и принц Уильям ходят на свидания и не смотря на десять лет брака, им удается сохранять романтику в отношениях.

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