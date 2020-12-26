Подарок судьбы: Ксения Мишина и Александр Эллерт красиво признались друг другу в любви

Влюбленные снялись в откровенной фотосессии

Участники проекта "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые недавно признались, встречаются ли они после романтического шоу, снялись в страстном фотосете, признавшись друг другу в любви. Влюбленные опубликовали пару совместных кадров на своих страницах в Instagram.

"Я люблю тебя Александр Эллерт, и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне", – написала в соцсети Мишина.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

Александр также написал множество теплых слов в адрес любимой, сравнив ее с космосом.

Скриншот: instagram.com/ellert_a

"Она и есть тот космос, о котором я говорил в финале... она та самая вселенная... та неистовость... если ещё не запатентовано это слово, то я забираю себе, вернее для нее...", – написал Эллерт в Instagram.

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