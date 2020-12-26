Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Подарок судьбы: Ксения Мишина и Александр Эллерт красиво признались друг другу в любви

Сегодня, 10:43

Влюбленные снялись в откровенной фотосессии

Участники проекта "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые недавно признались, встречаются ли они после романтического шоу, снялись в страстном фотосете, признавшись друг другу в любви. Влюбленные опубликовали пару совместных кадров на своих страницах в Instagram.

"Я люблю тебя Александр Эллерт, и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне", – написала в соцсети Мишина.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

Александр также написал множество теплых слов в адрес любимой, сравнив ее с космосом.

Скриншот: instagram.com/ellert_a

"Она и есть тот космос, о котором я говорил в финале... она та самая вселенная... та неистовость... если ещё не запатентовано это слово, то я забираю себе, вернее для нее...", – написал Эллерт в Instagram.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Страви у духовці на Новий рік 2021: м'ясні та овочеві страви
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Какие продукты помогут снизить холестерин
Какие продукты помогут снизить холестерин

Популярные статьи

Сегодня, 08:54Афиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

Вчера, 23:16Шоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

Вчера, 09:00Events

Католическое Рождество: эффектные поздравления в стихах, прозе, открытках и смс

Вчера, 06:00Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

24 декабряFun

ТОП-10 красавиц: скандальная киевская елка стала одной из лучших в Европе (фото)

24 декабряEvents

Католическое Рождество-2020: красивые картинки, открытки и поздравления

24 декабряШоу-бизнес

"Сбили золото и сняли люстры": Елена Зеленская о ремонте на госдаче после переезда

24 декабряШоу-бизнес

София Ротару выступила на концерте "95 квартала" в том же платье, что и на "Песне года": видео

24 декабряШоу-бизнес

90-летний Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы (фото)

24 декабряШоу-бизнес

Сын Виктора Павлика признался, что думает о молодой жене отца

24 декабряШоу-бизнес

Родилась с "волчьей пастью": танцующий миллионер впервые показал дочь (фото)

24 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 декабря: Близнецы будут на всех орать, а Ракам захочется вина

23 декабряШоу-бизнес

"Были готовы к этому": сын Виктора Павлика о смерти младшего брата

23 декабряАфиша

Новый год 2021: самые атмосферные треки для праздничного плейлиста

23 декабряШоу-бизнес

"Это мой Дикий": Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

23 декабряFood

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Новости партнеров

Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Меню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл
Меню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять